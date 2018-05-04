New York Knicks'in büyük hazırlığı: LeBron James!

New York Knicks'in bu yaz oyuncu opsiyonuyla serbest kalma ihtimali olan LeBron James için hazırlandığı öne sürüldü.LeBron James'in bu yaz Cleveland Cavaliers'tan ayrılma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi. Knicks yönetiminin LeBron için harekete geçtiği ve maaş bütçesini bu nedenle boşaltmaya başladığı kaydedildi. New York'un bunun için 3 oyuncuyu takasla göndererek toplam 33.5 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturacağı ve böylece LeBron James'e maksimum maaş önereceği ifade edildi.Knicks'in David Fizdale'i koçluk görevine getirmesinin de arkasında bu idealin yattığı, Fizdale ile LeBron James'in Miami Heat dönemlerinden çok yakın ve samimi bir dostlukları olduğu bilgisi verildi.LeBron James'in adı daha önce Philadelphia 76ers, Houston Rockets gibi takımlarla da anılmıştı.