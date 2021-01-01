"Nets, Kyrie'yi sırf Durant istediği için aldı" iddiası!

ESPN'in NBA analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets'in Kyrie Irving'i kadroya katma sebebinin "Kevin Durant'in öyle istediğinden ötürü" olduğunu iddia etti.



Stephen A., Irving imzasının, Nets'in kendisine olan hayranlığından ziyade Durant ile olan dostluğundan kaynaklandığını savundu:



"Brooklyn Nets, Irving'i alma fikrinden başta hiç hoşlanmamıştı. Kevin Durant'in böyle istediğini bildikleri için yaptılar. Ve Kevin Durant kendisiyle o kadar sıkı fıkı ki, Kyrie, 'Hey, Brooklyn'e gidiyoruz, New York Knicks'e değil' dediğinde, 'Tamam' demişti."



"NORMALDE KİMSE BÖYLE BİR ŞEYLE UĞRAŞMAZ"



Smith ayrıca Irving'in takımdaki geleceğinin düşünüldüğü kadar kesin olmadığını da sözlerine ekledi:



"Sorun şu; Kyrie zihinsel olarak kendini tamamen basketbola veren biri değil. Ve bu durum, özellikle normal sezonda basketbol oynamakla pek ilgilenmemesine yol açıyor. Normal şartlarda herhangi bir organizasyon böyle bir şeyle uğraşmak ister mi? Hayır. Ama çoğu şansını dener, çünkü Kyrie çok özel bir oyuncu.



James Harden ve KD, şampiyonluk kazanmak için yeterli olurdu. Ancak Kyrie ayrılsaydı, KD mutlu olmazdı. Özellikle de Brooklyn Nets buna sebep olsaydı. Yani, bu durum aslında Kyrie'nin elinde."



