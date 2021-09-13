Nestor El Maestro: "Çok pozitif şeyler oldu"

Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nestor El Maestro: 'Çok pozitif şeyler oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2021 00:33
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bugün çok pozitif şeyler oldu." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, takımın başında ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Geriye düşmelerine rağmen sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Maestro, "Takımın ilk galibiyeti, benim 3 puanım, Tijanic'in ilk golü. Bugün çok pozitif şeyler oldu." dedi.

Maestro, ikinci yarıda orta alana bir oyuncuyu daha aldıklarını belirterek, "Defansif olarak daha inatçıydık. Oyuna bir yaratıcı oyuncu daha attık. Daha tehlikeli pozisyonlar bulduk. Bu değişiklikler doğru kararlardı ancak ilk yarıda yakaladığımız pozisyonları da unutmamamız gerekiyor." dedi.

İlk yarıda sakatlanan Murat Paluli'nin durumunun sorulması üzerine Maestro, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.