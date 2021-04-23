Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 3 sayı farkla mağlup etti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 71-68 yenerek 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki yarı final serisinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sinem Tetik, Tekin Özübir, Fatih Güler
Galatasaray: Asena Yalçın 2, Pelin Derya Bilgiç 14, Cansu Köksal 8, Steinberga 21, Holingsvorth 20, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan 3, Miray Balotu
Nesibe Aydın: Snytsina 16, Merve Uygül 2, Peddy 27, Hebard 22, Hülya Çoklar, Büşra Akgün 4, Simon
1. Periyot: 19-12
Devre: 30-24
3. Periyot: 44-47
İki takım arasındaki yarı final serisinin ikinci karşılaşması 25 Nisan Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sinem Tetik, Tekin Özübir, Fatih Güler
Galatasaray: Asena Yalçın 2, Pelin Derya Bilgiç 14, Cansu Köksal 8, Steinberga 21, Holingsvorth 20, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan 3, Miray Balotu
Nesibe Aydın: Snytsina 16, Merve Uygül 2, Peddy 27, Hebard 22, Hülya Çoklar, Büşra Akgün 4, Simon
1. Periyot: 19-12
Devre: 30-24
3. Periyot: 44-47