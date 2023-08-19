Nenad Bjelica'nın galibiyet inancı tam

Trendyol Süper Lig'in ilk derbisinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica takıma güveninin tam olduğunu söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'nın galibiyet inancı tam
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19 Ağustos 2023 10:11
Trabzonspor, bu sezonki ilk büyük maçına Galatasaray deplasmanında çıkıyor. Antalyaspor galibiyetiyle lige start veren Fırtına'da tüm planlar galibiyet üzerine.

"BİZDEN DAHA HAZIRLAR"

Visca, Orsic gibi önemli eksiklere; bazı mevkilere beklenen transferler gecikmesine rağmen teknik direktör Nenad Bjelica takımına güveniyor.

Basın toplantısında, "Galatasaray son şampiyon. Yaptıkları takviyelerle güçlendiler. Avrupa'da da ekstradan 4 maç oynadıkları için daha hazırlar" diyen Bjelica, dün son idmanda takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Son idmanın ardından takımına yaptığı konuşmada 51 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına şu sözlerle seslendi:

"Zor bir atmosfere gidiyoruz. Hiç kolay olmayacak. Ancak bu takıma güveniyorum. Büyük maçları çok isteyen, sonuna kadar mücadele eden kazanır. Biz de sonuna kadar savaşacağız. Size inanıyorum, kazanan biz olacağız."
 
MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un muhtemel 11'i şu şekilde: 

Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut 



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