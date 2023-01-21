Necati Ateş'ten Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve antrenörlerinden Necati Ateş, Fenerbahçe Kulübü'nün kendisi hakkındaki açıklamasına cevap verdi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Fenerbahçe'nin Gaziantep maçından Necati Ateş'in "Ertuğrul, Fenerbahçe kazansın diye bugün çok çalıştı." sözleri çok konuşulmuş ve Fenerbahçe "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır." açıklamasını yaptı.



NECATİ ATEŞ CEVAP VERDİ



Bu açıklamayla ilgili konuşan Necati Ateş "Yaptığım bir yorum epeyce konuşuldu ve gündemden düşmedi. Bir ironidir. Biz aramızda bunu çok yaparız. Bu kelimenin bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Bu yayının devamında da bu yorumumu neden yaptığımı açıklamıştım zaten. Ben eleştirilere alışığım. Ancak oğluma, çocuklarıma kadar gelen ölüm tehditleri, küfürler vardı. Aile ve evladına yapıldığı zaman olay farklı yerlere çıkıyor." dedi.



"ERTUĞRUL KUSURA BAKMASIN"



Necati Ateş, "Ertuğrul Ersoy kardeşime de ifade etmiştim. Bireysel performans üzerinden yaptığım bir yorumdu bu. Buradan da tekrardan kusura bakmamasını söyleyeyim." ifadelerini kullandı.



"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI"



Son olarak kendisine küfür edenler hakkında hukuki süreç başlattığını söyleyen Necati Ateş "Çocuklarım ve bana yapılan hakaretler için de hukuki anlamda gereği yapılıyor. Kanun çok açık, bedeli de çok açık." dedi.





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