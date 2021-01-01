NBA ve NBPA, 18'nci kadro boşluğu konusunda çıkmaza girdiler!

NBA ve Oyuncular Derneği'nin (NBPA), takımlara 18'inci kadro boşluğu oluşturulmasıyla ilgili çıkmaza girdiği bildirildi.



Ligin tercihinin, 18'nci kadro boşluğunun başka bir iki yönlü sözleşme olarak, 0 ila 3 yıllık görev süresine sahip oyuncularla sınırlı olması üzerine olduğu açıklandı.



Sendikanın ise, 18'inci kadro boşluğunun tüm serbest veteranlara açık olmasını istediği kaydedildi. Bu durum, takımların daha büyük bir oyuncu havuzundan seçim yapmasına olanak tanıyabileceğii belirtildi.



Takımlar şu anda 16'ncı ve 17'nci kadro boşluklarını yalnızca iki yönlü sözleşmelerle doldurabiliyorlar. Bir 18'nci boşluğun açılmasının, maaş sınırını aşan takımlar için rekabetçi açıdan bir dezavantaj yaratacağına dair bazı endişeler bulunduğu da söylenenler arasında.



