NBA, taraftarlar için KOVID-19 protokollerini belirledi

NBA'in 30 takıma taraftarları ağırlamaları uygun şehirler için KOVID-19 protokollerini içeren bir not gönderdiği bildirildi.



Her takımın sahasında izin verilen taraftar sayısının, eyalet hükümetinin kısıtlamalarına bağlı olacağı açıklandı.



The Athletic'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, protokoller aşağıdaki gibi olacak:



- Sahaya 9 metre mesafedeki taraftarların, maçtan iki gün önceki veya maç günündeki hızlı koronavirüs testinden negatif sonuç almış olmaları gerekecek.



- Tüm taraftarların maske takması (2 yaş üstü), sosyal olarak mesafe koyması, semptom anketlerinden geçmesi gerekecek.



- Sahaya 9 metre mesafe içinde olanlar için, yiyecek ve içeceklere izin verilmeyecek.



- Takımlar, benchlerin arkasına pleksiglas yerleştirme seçeneğine sahip olacak.



- %25 veya daha az kapasiteye sahip arena süitlerindeki taraftarlar için test gerekmeyecek.



- Tüm taraftarlar test edildiyse, yerel ilçenin pozitiflik oranı yüzde üç veya daha altındaysa ve 100.000 kişideki yeni vaka sayısı yedi günlük ortalamada 10 veya daha azsa, takımların %50 taraftar kapasitesi bulundurmasına izin verilecek.



2020-21 NBA sezonunun bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra başlamasıyla birlikte, daha resmi ayrıntılar ve muhtemelen bazı protokollerde hala gelecek olan değişiklikler olabilir.



Oklahoma City Thunder, takımın gelecek sezon iç sahadaki maçları öncesinde seyirci sayısının sınırlı olacağını açıklayan ilk takım olmuştu.