Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Ty Jerome, hakemler hakkında yaptığı sert açıklamalar nedeniyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Jerome, takımının Portland Trail Blazers'ı 133-129 mağlup ettiği uzatmalı maçın ardından hakemlerin yönetimini eleştirdi. Karşılaşmada toplam 53 faul çalınırken, her iki takım da 35'er kez serbest atış çizgisine gitti. NBA'de ortalama bir maçta 40'tan az faul çalınıyor.



"Hakemler bu gece gerçekten berbattı, özellikle de Natalie (Sago). Çok kötü yönetti," diyen Jerome, maçın ilk yarısını "rezalet" ve üçüncü çeyreğini ise "felaket" olarak nitelendirmişti.



25 sayı, 6 asist ve kariyer rekoru olan 6 top çalma ile maçı tamamlayan Jerome, hakemlerle girdiği tartışma nedeniyle teknik faul de almıştı.



NBA, oyuncuların ve antrenörlerin kamuoyuna açık bir şekilde hakemleri eleştirmesine karşı katı kurallar uyguluyor ve Jerome'un sözleri, ligin disiplin politikaları çerçevesinde cezalandırıldı.



