Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in bir taraftara müstehcen sözler sarf ettiği için lig tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Olay, Pazartesi günü Brooklyn'in Cleveland Cavaliers'a 114-107 mağlup olduğu maçın ikinci çeyreğinde gerçekleşmişti ve Kyrie, bir Cavs tarafarına yönelik "Size şampiyonluk getirmişim, o*** çocukları hala nankörlük yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.



2011'de Cavs tarafından draft edilen ve takımla altı sezon geçirmiş olan Irving, 2016'da ekibin tarihindeki ilk şampiyonluk kupasını kazanmasına yardımcı olmuştu. Daha sonra Kyrie, 2017-18 sezonundan önce Cleveland'dan takasını istemişti.



