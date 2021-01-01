Nash, Harden ile yeni hücum düzeni hakkında konuştu

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, takımın yeni süperstarı James Harden'ın Kevin Durant ve Kyrie Irving ile nasıl uyum yakalayacağı konusunu konuştu.



Nash, düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Oyun giderek daha pozisyonsuz hale geliyor; yani bir rol tanımlamanıza gerek yok. Neyse ki bizim için James esasen bir point guard, ancak pozisyon bazında geleneksel rotaya yönelmek istersek, fazla pozisyonda oynayacak bir fiziği var.



Point guardımız Kyrie olacak, ki o da topsuz alanda oynama konusunda çok yetenekli. Bence bu oyuncular ve oyunun gidişatı arasında çok fazla değişebilir durum var ve modern oyun da aynen bu şekilde."



"FEDAKARLIK ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"



Nash, bu kadroda fedakarlık yapmanın ne kadar önemli bir olgu olacağını ise, şöyle vurguladı:



"Önemli olan bu adamların verimli bir ekip olmak için ne kadar fedakarlık yapmaya istekli oldukları. Eğer bunu yapmaya istekli olurlarsa, topu kimin getirdiği ve bunu nasıl etiketlediğiniz önemli değil. Önemli olan birlikte nasıl oynadıkları ve birbirlerini daha iyi hale getirmeye ne kadar istekli oldukları."



