Napoli, Umut Meraş'a talip oldu!

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş'a, İtalya Ligi devi talip oldu.



Milli futbolcunun menajeri Kemal Can Tekin, Napoli'nin Umut Meraş ile ilgilendiğini açıkladı.



Tekin, yaptığı açıklamada, "Umut Ocak ayında Napoli'de mi?", "Napoli'nin ilgisi var ve bunu bana ilettiler. Her şey kulüpler arasındaki temaslara ve Napoli'den resmi bir teklifin gelip gelmeyeceğine bağlı." açıklamasını yaptı.



Umut Meraş'ın menajeri ayrıca, "Umut'un istatistikleri en iyi Avrupa takımlarında oynamaya hazır olduğunu gösteriyor. Her oyunda solda 25/30 kmlik bir hızlanma ile aralıksız 12 km yol kat edebiliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, ilk hedefi Beşiktaş ile başarılı bir sezon geçirmek, ancak resmi olarak bir şey gerçekleşirse, bunun hakkında konuşuruz." ifadelerini kullandı.





