N'Sakala ve Gökhan için bekle gör taktiği

Siyah-beyazlı yönetim, şu ana kadar sergiledikleri performansları yeterli bulunmayan N'Sakala ve Gökhan ile sözleşme yenilemek için sezon sonunu bekleyecek

Haber; Sabah
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N'Sakala ve Gökhan için bekle gör taktiği
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15 Ekim 2021 10:54
Beşiktaş'ta Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın gibi isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Oğuzhan Özyakup gibi henüz teklif gitmeyen iki isim daha var…

Onlar da Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre. Deneyimli sol bek N'Sakala ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin performanslarını yeterli bulmayan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, sezon sonuna kadar oyuncuların sahada sunacaklarına göre hareket edecek.

Lig bitiminde Sergen Yalçın'ın vereceği rapor iki yıldızın kaderini belirleyecek.


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