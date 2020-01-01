Myers: "Steph'in, Tom Brady gibi 40'ına kadar oynamasını umuyoruz"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Stephen Curry'nin 40 yaşına kadar takımda oynayabilmesini umduğunu belirtti.



Curry şu anda Warriors kadrosundaki en yaşlı oyuncu. 32 yaşındaki oyuncu şu anda NBA'de 12. sezonuna giriyor ve elinden geçirdiği sakatlığın ardından güçlü bir şekilde geri dönmek için sabırsız durumda.



Myers'ın, Curry'nin 40 yaşına kadar devam edebileceğine inanmasının nedeni, genel olarak formda kalabilmesi:



"Curry'nin Tom Brady tipinde bir oyuncu olmasını umuyoruz. 40 yaşında ya da her ne yaşta olursa olsun, aynı derecede efektif olarak yarı sahadan şutunu kaldırabilmesini ve özel bir beslenme düzeni uygulayabilmesini umuyoruz."



Myers, Curry'nin bir şutör olduğu için oynamaya devam edebileceğine ve bu beceriyi yaşlandığı için kaybetmeyeceğine inandığını belirtti:



"Şutörler, nasıl şut atılacağını unutmuyorlar. Ben hiç şutör değildim bu yüzden pek bağlantı kuramıyorum. Ama, bu iyi bir şey. Bu bir gerçek. Şutörler güzel yaşlanırlar."



Steph'in özel antrenörü Brandon Payne, Eylül ayında Curry için şu ifadeleri kullanmıştı:



"O hala genç, 32 yaşında. Hala güç kazanıyor, kuvvet kazanıyor, hızlanıyor. Bunlar 32 yaşındaki adamlarda gördüğünüz şeyler değil. Hala hareket modellerini iyileştiriyor ve tüm sporcular farklı hızlarda gelişirler.



Onu şu anda fiziksel olarak görseydiniz, ki biz Instagram'a pek bir şey koymuyoruz, bunun da nedenleri var, vücut hatları geçmişte olduğundan daha keskin gözüküyor. Geçmişte olduğundan daha güçlü bir hale geliyor ve ondan görmediğimiz bir akışkanlıkla hareket ediyor. Sonun ne zaman olduğunu görmeye çalışmak için, henüz çok erken."



