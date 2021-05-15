Mustafa Muhammed'in performansı da psikolojisi de zirvede

Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mustafa Muhammed istim üzerinde. Şu ana kadar 8 kez ağları sarsan ve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız, bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ın ileri uçtaki en büyük kozu olacak.



Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Muhammed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı. Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi.



23 yaşındaki santrfor, attığı gollerle kendini göstererek formayı kaptı. Bu yüzden sakatlığı devam eden Radamel Falcao için şartların zorlanmaması kararı verildi. İstanbul'da doğum yapmak isteyen eşini 2 hafta önce Türkiye'ye getiren Mustafa Muhammed, psikolojik açıdan da çok iyi durumda.



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Mustafa Muhammed, 10 gol hedefini gerçekleştirirse bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu olacak.



