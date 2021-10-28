Mustafa Muhammed için Mısır'dan transfer açıklaması

Mısır basını, Galatasaray'ın santrforu Mustafa Muhammed'in geleceğiyle ilgili bir habere yer verdi.

Haber; Akşam
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Mustafa Muhammed için Mısır'dan transfer açıklaması
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28 Ekim 2021 10:35
Mısır basını, Galatasaray'ın santrforu Mustafa Muhammed'in geleceğiyle ilgili olarak özel bir haber yaptı.

Adı Al Ahly Kulübü ile anılan futbolcuyla ilgili isim vermeden bir kulüp yetkilisiyle görüşüldü.

Bu kaynak, "Mustafa Muhammed tabii ki harika bir futbolcu. Ancak elimizde forvet alternatiflerimiz var. Ayrıca Galatasaray opsiyonu kullanıp onu gelecekte satarsa, isteyeceği rakam 10 milyon euronun altında olmayacak. Bugünün şartlarında böyle bir bonservis bedeli ödeyemeyiz." dedi.


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