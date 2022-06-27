Mustafa Muhammed'e Schalke kancası

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransa'dan sonra şimdi Almanya'dan teklifler var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Muhammed'e Schalke kancası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2022 10:42
Galatasaray'ın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.

Bu paralelde ödeme yapıldıktan sonra yıldız golcü, tamamen Aslan'ın oyuncusu olacak. Ancak 24 yaşındaki santrfor için daha önce Fransa'dan teklifler vardı. Şimdi ise yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Muhammed'e talip oldu.



EN AZ 8 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ VAR

Galatasaray Yönetimi'nin, en az 8 milyon euroluk bir beklentisi var. Mavi-Beyazlılar da Muhammed'i çok istiyor. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması hedefleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ