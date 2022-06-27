Galatasaray'ın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.Bu paralelde ödeme yapıldıktan sonra yıldız golcü, tamamen Aslan'ın oyuncusu olacak. Ancak 24 yaşındaki santrfor için daha önce Fransa'dan teklifler vardı. Şimdi ise yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Muhammed'e talip oldu.Galatasaray Yönetimi'nin, en az 8 milyon euroluk bir beklentisi var. Mavi-Beyazlılar da Muhammed'i çok istiyor. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması hedefleniyor.