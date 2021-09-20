Mustafa Muhammed'den 7'de 0!

Galatasaray'da Mustafa Muhammed etkisiz bir görüntü çizdi. 23 yaşındaki forvet, rakip kaleye çektiği 7 şutun hiçbirinde hedefi bulamadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'den 7'de 0!
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20 Eylül 2021 10:06
Galatasaray 'da geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Mustafa Muhammed, bir türlü ilk haftalarındaki gibi bir performans gösteremiyor.

Transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Muhammed, ülkesi Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Transferimin olmaması beni olumsuz etkilemedi. Aksine bana daha fazla güç verdi ve işime odaklanmamı sağladı" demişti. Ancak dün Alanyaspor karşısında gol ümidi olarak ikinci yarının başında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Muhammed, adeta yokları oynamaya devam etti.

Tribünlerin tepkisini çekti

Gol pozisyonuna girmekte çok zorlanan 23 yaşındaki forvet, aldığı topları da oldukça etkisiz kullandı. Mohamed, sahada kaldığı süre boyunca kaleye 7 şut çekmesine rağmen hiçbirinde hedefi bulamadı. Hatta son dakikalarda kaleye çektiği şut farklı bir şekilde auta gidince, tribünler de ona tepki gösterdi.


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