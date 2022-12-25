Mustafa Eskihellaç: '2 puan kaybettik'

Gaziantep FK'da Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.



Mustafa Eskihellaç, "3 puan almamız gereken bir maçtı. Maçın başından sonuna üstün oynadık. Fırsatları değerlendiremedik. 2 puan kaybeden taraf olduk." dedi.



"Dünya Kupası arasında iyi çalıştık. Kendimizi iyi hissediyoruz. Daha çok gelişip daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız." sözlerini kullanan kanat oyuncusu, son olarak, "Kamp yorucu geçti ama etkisini sahada gördük. Bu maçta kazanamadık ama inşallah önümüzdeki haftalarda meyvesini toparlarız." değerlendirmesinde bulundu.





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