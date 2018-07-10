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Mustafa Cengiz'den Ergun Gürsoy'a plaket

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy'a plaket verdi.

Kaynak: AA
Mustafa Cengiz'den Ergun Gürsoy'a plaket
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10 Temmuz 2018 15:44
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy'a plaket verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in, dört dönem yöneticilik yapan Ergun Gürsoy'u Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı belirtilerek, "Başkanımız Mustafa Cengiz, eski yöneticimiz Ergun Gürsoy'a, su sporlarına verdiği katkılardan ötürü bir teşekkür plaketi takdim etti." denildi.

Gerçekleşen görüşmede, su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Banu Vahapoğlu Akgün ile eski idareciler Yılmaz Özüak ve Ali Özüak'ın da yer aldıkları ifade edildi



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