Mustafa Cengiz, Lemina ve Seri kararını açıkladı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Jean Michael Seri konusuna değinen sarı kırmızılı idareci, kararlarını açıkladı.Lemina'nın ayrılacağını, Seri'yi düşündüklerini, Falcao'nun ise takımda kalacağını ifade eden Mustafa Cengiz şöyle konuştu;"Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz"Abdurrahim Albayrak ise, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı