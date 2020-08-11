Mustafa Cengiz, Lemina ve Seri kararını açıkladı

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Mario Lemina ve Seri konusuna değindi

Haber; Sporx.com
Mustafa Cengiz, Lemina ve Seri kararını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 14:52
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kiralık oyuncuları Mario Lemina ve Jean Michael Seri konusuna değinen sarı kırmızılı idareci, kararlarını açıkladı.

Lemina'nın ayrılacağını, Seri'yi düşündüklerini, Falcao'nun ise takımda kalacağını ifade eden Mustafa Cengiz şöyle konuştu;

LEMINA VE SERI...

"Lemina bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içerisinde Lemina yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz"

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR

Abdurrahim Albayrak ise, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için