Mustafa Cengiz: ''Basketbolda küçülmüyoruz''

, erkek basketbol takımına isim sponsorluğu için Doğa Sigorta ile anlaşma imzaladı.Açılış konuşmasını yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ülkemizin içinde bulunduğu geçici zor ekonomik koşulları biliyoruz, bu da geçer. Bu zor ekonomik koşullarda elini taşın altına koyan insanlar unutulmaz. Doğa Sigorta'ya çok teşekkür ediyoruz. Spor dünyasında sponsorluğun azaldığı bir dönemde böyle bir kuruluş elini taşın altın soktu. Doğa Sigorta'nın desteğiyle de daha iyi noktalara geleceğiz. Galatasaray Başkanı olarak değil, basketbol, spor camiasına hizmet edenler adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma olduğunu ifade eden Cengiz, ekonomik duruma ilişkin şunları kaydetti:"Basketbolda kendi kendine yetmeyi hedefliyoruz. Küçülme gibi algılanıyor ama bunu hiç hedeflemedik. Küçülerek büyüyemezsiniz. Harcamalarınızı kısmanız gerekiyor, savurgan olamazsınız. Geçmişin birikimini savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Basketboldaki 5,4 milyon avroluk maliyeti 2,5 milyon avroya indirdik ve 2 kattan fazla bütçe daralması yaptık. Geçen yıl aynı dönemde 10'uncuymuşuz, şu anda 5'inciyiz. Demek ki her şey para değilmiş. Kadın basketbolda 1,4 milyon avroluk kadro maliyeti bu yıl 0,9 milyon avro. Geçen sene 9'uncu, bu yıl 6'ncıyız. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. O sporun gerektirdiği amatör ruhla camianızı en iyi şekilde temsil edebiliyorsunuz. 6'ncılık, 5'incilik bizi tatmin etmiyor. Galatasaray'ın şampiyon olmadığı hiçbir yer bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Borç sarmalından kurtulmak süre alacak. 50 milyon liralık borcun 20 milyonunu ödedik. Borç devam ediyor. Kredilere 300 milyon lira, 200 milyonluk verginin de 160 milyon lirasını ödedik. İflas eden bir görüntüden karlılık dönemi geldik. Umarım sürdürülebilir olur. Fakat dışarıda kar, fırtına var. Yarışı sürdürmeniz için harcama da yapmanız gerekiyor. Galatasaray istediği zaman transfer yasağını kaldıracak güçtedir. Hiçbir siyasi endişe duymadan hükümetimize teşekkür ederim. Amatörlere destek yasası çıkardı. Galatasaray'ın şu anda 7 milyon liralık vergi stopajını yatırdık. Bu yine amatörlere dönüyor."Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise Galatasaray'ın çok güçlü bir marka olduğunu belirterek şunları söyledi:"Galatasaray ve Doğa Sigorta ülkemizin iki güzide markası, Galatasaray yurt dışında da en başarılı markası ve kulübü. Her yurt dışına gidişimizde yeni biriyle tanışırken, pasaport kontrolündeki polis de dahil olmak üzere Türk olduğumuzu öğrenince ilk sözleri 'Galatasaray' olmuştur. Galatasaray zorlandığımız bir anda imdadımıza yetişen bir kulüptür. Galatasaray bu yönüyle sosyal olarak rakiplerin taraftarlarına da katkı sunmaktadır. Ülkemize turizm anlamında önemli getiriler sağlamaktadır, ekonomik olarak da katkıları vardır. Galatasaray'ın sadece futbol takımını değil basketbol takımını da takip eden birçok kişi var. Yurt dışında Galatasaray'ın milyonlarca taraftarı olduğunu görüyoruz. Bu ancak başarıyla elde edilir. Galatasaray 13 branşta en iddialı ve en başarılı takım olmuştur. Basketbolda zamanında yenilmez armada unvanını kazanmış bir takımdır. Avrupa'dan ülkemize en fazla kupayı getiren takım yine Galatasaray'dır. İkisi bayanlar biri erkekler olmak üzere üç Avrupa kupasını ülkemize getirmiştir."Doğa Sigorta'nın da global olarak Türkiye'nin en güçlü ve en güvenilir markalarından biri haline geldiğini ifade eden Nihat Kırmızı, "İş ortaklarıyla, risk paylaşımlarıyla, yaptığı işlerle, milyarlarca liralık ödemeleriyle ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu iki markanın bir araya gelmesi beni de bir Galatasaraylı olarak, bir Galatasaray üyesi ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak ayrıca mutlu ve memnun etmektedir." şeklinde konuştu."Futbola sponsor olup daha fazla görünebilirdik ama biz süreklilik istiyoruz." ifadesini kullanan Nihat Kırmızı, "Uzun yıllar Galatasaray ve Doğa Sigorta isminin yan yana anılmasını istiyoruz. İki tarafın da birbirine sürdürülebilir, uzun yıllar fayda sağlamasını istiyoruz. İki tarafın da birbirine sürdürülebilir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Galatasaray Doğa Sigorta'nın gidebildiği en yüksek noktaya gitmesini istiyoruz. Amacımız iki tarafın da çokça fayda sağlayacağı bir iş birliği. Galatasaray Doğa Sigorta takımının yeniden hem ülkemizde hem Avrupa'da önemli şampiyonluklar, kupalar kazanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Sarı-kırmızılı ekibin Galatasaray Doğa Sigorta adıyla bundan sonra çok başarılı olacağına inandığını ifade eden Kırmızı sözlerine şöyle devam etti:"Sayın Başkan sponsorlara verdiği önem ve değeri bize her zaman gösterdi. Başkana, Yusuf ve Ömer Beylere de teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği basında çok ön plana çıkmıyor ama her zaman yönetimlerimizin ve başkanın yanında. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu'na da teşekkür ediyorum, o da çok mesai harcadı. Aynı zamanda biz dernek olarak tekerlekli sandalye basketbol takımının da sponsoruyuz. Galatasaray Basketbol Takımı'nın Galatasaray Doğa Sigorta adıyla bundan sonraki süreçte çok başarılı olacağını görüyoruz, bu iş birliğinin hayır ve bereket getireceğini düşünüyoruz. Galatasaraylı olmam da beni ayrıca gururlandırıyor. Galatasaray markası çok büyük bir marka. Üç büyük var, en büyüğü Galatasaray. Biz de en büyük marka ile bir olmaktan gurur duyuyoruz."Anlaşmanın içerdiği maddi katkı yönündeki soruya Nihat Kırmızı, "Sponsorluğa rakam olarak bakmıyoruz. Sponsorluğumuz devam ettikçe Galatasaray'ın yanında olmayı hedefledik. Nakit bir anlaşma yaptık. Amacımız Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarısıdır, Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluğudur. Bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Anlaşma, isim hakkını ve forma önü reklamını içeriyor. Galatasaray'ın başarısı için sınırsız bir miktar diyebiliriz." şeklinde cevap verdi.Doğa Sigorta'nın gençlere, spora ve eğitime önem veren bir kuruluş olduğunun altını çizen Kırmızı, "Hiçbir şekilde cinsiyet, ırk ayrımı yapmayız. Eğitime, spora destek veren bir kuruluşuz. Basketbol ve spora katkı verebileceğimiz her şeyin içinde olacağız. Başka alanlarda da sponsorluklar; erkek, bayan gençlerimize spor bursları veriyoruz. Bayan basketbol takımında bir sponsor açığı var, orayı da değerlendiriyoruz. Buraya da en yakın kuruluş biz gözüküyoruz. Şartlarda anlaşabilirsek orada da olabiliriz." diye konuştu.İmza töreni, Mustafa Cengiz'in Doğa Sigorta yetkililerine basketbol forması hediye etmesi ve sarı-kırmızılı basketbolcularla fotoğraf çekimiyle sona erdi.