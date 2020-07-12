Muslera sakatlandı, zirve Mert Günok'a kaldı

Pandemi sonrası 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen G.Saray'da çöküşün nedenlerinden biri de kaleci Muslera'nın sakatlığı... Uruguaylı varken ligin en az gol yiyen takımı olan Cim Bom, Okan Kocuk'un koruduğu kalede 5 maçta 13 gol yedi.

Haber; Hürriyet
Muslera sakatlandı, zirve Mert Günok'a kaldı
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12 Temmuz 2020 11:47
Galatasaray'ın unvanını kaptırdığı takımsa lider Başakşehir... Ligin en az gol yiyen ekibinin kalesinde ise Mert Günok bulunuyor. İstanbul ekibinin kalesini koruyan Mert ayrıca geçen sezonun da en az gol yiyen kalecisi.

Muslera'nın 6 aydan önce dönmesi mümkün görünmezken, kaleye yeni birini arayan G.Saray'da adaylardan birinin, iki sezondur Mert'in'un arkasında bekleyen Volkan Babacan olduğu öne sürüldü.

MERT GÜNOK

Başakşehir'de üçüncü sezonunu yaşayan Mert Günok, özellikle son iki sezonda takımın vazgeçilmezi olurken, birçok maçta kalesini gole kapattı.

Mert, Başakşehir ile daha önce hiç kupa kazanmadı. Fenerbahçe'de ise 2'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kupa kazandı.

Oynadığı maç: 31

Yediği gol: 27

Toplam kurtarış: 95

FERNANDO MUSLERA

İtalya'nın Lazio takımından alınan Uruguaylı kaleci, G.Saray'da dokuzuncu sezonunu -biraz buruk olsa datamamladı ve o artık kulübünün bir efsanesi. Başarılı kaleci, sadece G.Saray'da 14 kupa kazandı

Oynadığı maç: 26

Yediği gol: 19

Toplam kurtarış: 79



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