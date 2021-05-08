Muslera: "Galatasaray, yarışın içindedir!"

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Galatasaray, yarışın içindedir!'
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08 Mayıs 2021 22:56
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Bir mesaj maçına çıktıklarını söyleyen Muslera, "Bu maç bizim için bir mesaj maçıydı. Galatasaray bu yarışın içindedir ve yarışın en büyük adayıdır mesajını verdik. Oyunu iki yarıda da domine ettik. Kontrol hep bizdeydi. İyi oynadık. 3 puanı aldık." dedi.

Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Futbol sürprizlere dolu. Her şey olabilir. Olmaz denilen şeyler daha önce oldu. 2 maçta 6 puana konsantreyiz. Ondan sonra ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerin puan kaybına bakacağız. Her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.



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