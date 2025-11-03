03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
0-139'
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Muslera'dan hakemlere sert tepki

Estudiantes formasıyla Boca Juniors maçında sahaya çıkan eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, 2-1'lik yenilginin ardından hakem kararlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

calendar 03 Kasım 2025 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Boca Juniors karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalarla Arjantin'de gündem oldu. Takımının 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan deneyimli kaleci, hakemlerin yönetimini ağır şekilde eleştirdi.
 
Muslera, "VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum. Hakem, maçın gidişatını etkileyen büyük hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.
 
Uruguaylı file bekçisi, özellikle takım arkadaşı Gabi'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstererek, "Gabi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce Thiago'ya faul vardı. Bu tür hatalar insanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu adil değil." dedi.
 
Muslera, hakemlerin VAR teknolojisinden yeterince yararlanmadığını belirterek, "Ellerinde 200 kamera var, bekleyip doğru kararı verebilirler. Ama adil olmak gerekiyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
