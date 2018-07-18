Murray'den, Spurs'den şüphe edenlere yanıt!

İLGİLİ VİDEO

San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray, Spurs'den önümüzdeki sezon için şüphe edenlere Instagram hesabından yanıt verdi.Spurs geçen sezon bir dizi karışıklık yaşadı ve Kawhi Leonard takımdan ayrılmak istedi. Spurs, Leonard'ı DeMar DeRozan karşılığında Toronto Raptors'a takasladı.Bu takasla birlikte eleştirmenler ve taraftarlar Spurs'ün önümüzdeki sezon zorlanacağını söylediler. Bazı takipçiler, ekibin 1997'den beri ilk kez playoffları kaçıracağını bile düşünüyorlardı.Ama Spurs'ün genç point guardı Dejounte Murray, konuyla ilgili düşüncesini Instagram hesabındaki bir gönderide şu şekilde paylaştı:Geçtiğimiz sezon, Murray, Spurs için maç başına 8.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.9 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.