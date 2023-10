Muğla'nın güzellikleri Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Muğla'daki etaplarında dünyaca ünlü bisikletçiler, turizm merkezlerinde pedal çevirecek.



Fethiye-Babadağ, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Bodrum ve Bodrum Selçuk etapları ile bisiklet turuna ev sahipliği yapacak Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra masmavi koyları 19 dilde 190 ülkede milyonlarca insana ulaşacak.



Akdeniz ve Ege'nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak bisikletçiler, 8 etap sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da bitiş noktasına ulaşacak.



24 takım ve 168 sporcu, 10-11-12-13 Ekim'de Muğla etaplarında pedal çevirecek.



58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dünyaca ünlü isimler de yarışacak. İngiliz bisikletçi Mark Cavendish, Alman Andre Greipel, bu yıl Fransa Turu'nun sprint lideri Belçikalı Jasper Philipsen'in de bulunduğu 168 sporcu, Fethiye-Babadağ kraliçe etabının zorlu parkurlarını aşarak kıyasıya mücadele edecek.



- "Yeryüzü Cenneti Muğla tüm güzellikleri ile ekranlarda olacak"



Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.



Sporcuların kentin önemli turistik ilçelerinde pedal çevireceğini belirten Akbıyık, "Yeryüzü Cenneti Muğla'nın tüm güzellikleri ekranlarda olacak ve bu güzellikler dünyanın birçok ülkesine ulaşarak kentin tanıtımı yapılacak. Muğla için de önemli bir fırsat olacak. Milyonlarca insan Muğla'yı görecek."



Turun gerçekleşeceği bölgelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Akbıyık, vatandaşların da trafikte sorun yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.



Muğla'nın son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Akbıyık, "Muğla, turizmin, tarihin, tarımın yanında sporda da bir marka olacak. Potansiyelimiz çok yüksek. Cumhurbaşkanlığı 58. Bisiklet Turu'nun ilimizde yapılıyor olması bizler için çok önemli." diye konuştu.



Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bu seneki parkurun daha ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:



"Muğla, Türkiye'nin turizm potansiyeli ve çok önemli turizm destinasyonları olan bir kent. Yıl sonunda kentte 3 milyona yakın turisti ağırlamış olacağız. Muğla halkı büyük bir heyecanla parkurlarda bisiklet turunu bekliyor. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında turun büyük bölümünün Muğla'da olması bizim için ayrı bir gurur. Muğla halkına, Muğla'da yaşayan insanlara da mutlaka görmelerini, turu izlemelerini tavsiye ediyorum."



Akbıyık, kentteki sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla Muğla'da etapları beklediğini dile getirdi.



-"Hem bisikletçiler hem izleyiciler parkura ve doğal güzelliklere hayran kalacak"



Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, parkurlarla ilgili şunları söyledi:



"Bisikletçiler, her yıl binlerce macera tutkununu ağırlayan Babadağ'da turistlerin yanı sıra profesyonel yamaç paraşütü sporcularının da tercih ettiği lokasyonları bir taraftan da muhteşem manzarasıyla Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve masmavi koyları görecek. Fethiye-Marmaris etabında ise Fethiye Kalesi, Fethiye Körfezi, Dalyan İztuzu Plajı, Köyceğiz Gölü, Kaunos Antik Kenti, Akyaka, Gökova Körfezi, İdyma Antik Kenti, çok sayıda koy ve doğal güzellikler ile Marmaris Körfezi, Marmaris Kalesi ve ilçenin tarihi, kültürel alanlarını izleyecek. Hem bisikletçiler hem izleyiciler parkura ve doğal güzelliklere hayran kalacak"



Marmaris-Yalıkavak etabında bisikletçilerin Ula ve Menteşe'deki tarihi yapıları göreceğini belirten Akbıyık, Yatağan'da 3 bin yıllık "Gladyatörler ve Aşklar Kenti" Stratonikeia ile Milas'ta bulunan Beçin Kalesi'ni, Bodrum açıklarındaki irili ufaklı çok sayıda koy ile Bodrum Kalesi ve milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilen Antik Tiyatro'yu göreceğini dile getirdi.



Bodrum-Selçuk etabında bisikletçilerin ve izleyicilerin Milas'ta "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı ile buradaki göçmen kuşlar ve flamingoları göreceğini anlatan Akbıyık, "Beçin, Labranda, Euromos, Herakleia antik kentleri ile dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'nu, Latmos Dağı'nı, Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimlerini ve Bafa Gölü'nü izleyebilecek." dedi.



- Parkur



58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sporcular, toplamda 1231,2 kilometre boyunca pedal çevirecek.



Tour of Türkiye 2023'te parkurlar şöyle:



1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (134 km)



2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (165 km)



3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Babadağ (102,9 km)



4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (162,1 km)



5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,5 km)



6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,2 km)



7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)



8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (133,7 km)