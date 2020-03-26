MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın1-3 Mayıs'ta İspanya'da yapılması planlanan etabı, koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertlendi.

Haber; AA
MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi
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26 Mart 2020 15:44
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD ve Arjantin'deki yarışlar ise ertelenmişti.

Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 15-17 Mayıs'ta Le Mans'daki Fransa Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.

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