MotoGP'de 8. yarış İtalya'da yapılacak

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla devam edecek.



Floransa kenti yakınlarındaki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 28 Mayıs Cuamrtesi TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.



MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini) 3, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) birer yarış galibiyeti elde etti.



İtalya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Fabio Quartararo (Fransa): 102 puan



2. Aleix Espargaro (İspanya): 98



3. Enea Bastianini (İtalya): 94



4. Alex Rins (İspanya): 69



5. Jack Miller (Avustralya): 62





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