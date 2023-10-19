Philadelphia 76ers'ın genel menajeri Daryl Morey, LA Clippers'ı takas görüşmelerinde "ciddiyetsiz" bir tutum sergilemekle suçladı.



76ers yıldızı James Harden'ın Clippers'a olası takasının pek yakın gözükmemesinde, Morey'ye göre suçun Clippers'a yüklenmesi gerektiği iddia edildi.



The Athletic'den Sam Amick, 76ers'ın Harden karşılığında Clippers'tan korumasız bir ilk tur draft hakkı, ilk tur draft hakkı takası, maaşları eşleştirecek bir oyuncu ve Terrance Mann'i içeren bir paket istediğini bildirmişti.



Clippers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Lawrence Frank, Mann'in anlaşmanın bir parçası olmayacağını söyledikten sonra, Amick'e göre Morey, Clippers'ın "anlaşma yapma konusunda ciddiyetsiz bir tavır sergilediğini" söyledi.



Amick ayrıca, Morey'nin "Clippers'ın eğer varlıklarını korumaya bu kadar kararlıysa, Harden'ı Paul George ile takas etmeleri gerektiğini" söylediğini ve bu isteğin hemen reddedildiğini kaleme aldı.



76ers'tan ayrılmaya kararlı olduğu bilinen Harden'ın Clippers'a gitmeyi tercih ettiği, fakat Los Angeles'ın kendisini alma eşiğinin çoktan geçtiğine inanıldığı ve Morey'nin, Clippers'ın "işi yokuşa sürdüğüne inandığı" da söylenenler arasında yer aldı.



Harden antrenman kampına katılmış olsa da, bunun nedeninin LA'e bir takasın yolda olduğundan umutlu olmasından dolayı, dikkatleri dağıtmak istememesi olduğu kaydedilmişti.



