Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, bir genci yumruklaması suçuyla ilgili verdiği ifadede bunu meşru müdafaa amacıyla yaptığını söyledi.



25 maçlık NBA cezasından dönmesine yaklaşık bir hafta kala ilk kez bir davada ifade veren Morant, Memphis'te kürsüye çıkarak 2022 yılının Temmuz ayında evinde bir genci yumrukladığında bunu nefsi müdafaa amacıyla yaptığını bildirdi.



Shelby İlçe Çevre Mahkemesindeki dokunulmazlık duruşmasının ilk gününde ifade veren Morant, o dönemde 17 yaşında olan Joshua Holloway'in kendisine 2022 yılının Eylül ayında saldırı suçuyla dava açmasına yol açan tartışmada, "yumruğu önce sallama sebebinin kendini korumak için olduğunu" söyledi.



Her iki tarafı temsil eden avukatların Morant'i uzun uzadıya sorguladığı olay, Morant'in Memphis bölgesindeki evinde oynanan bir basketbol maçı sırasında, iddiaya göre birkaç maç kaybettiği için sinirlenmiş olan Holloway'in Morant'e tek elle topu fırlatarak yüzünün sol tarafına çarpmasına sebep olmasının ardından meydana gelmişti.



Morant'in, çapraz sorgu sırasında Holloway'in avukatı Rebecca Adelman'ın kendisine "Bu basketbol topunun bir silah olduğuna dair ifade vermiştiniz, değil mi?" şeklinde yönelttiği sorusuna "Evet" yanıtını verdiği görüldü.



Adelman'ın "Ölümcül bir silah mıydı?" sorusuna ise Grizzlies yıldızı, "Canımı yakmıştı" şeklinde cevap verdi.



Morant, kavga sırasında Holloway'e "Ne yapıyorsun?" diye sorduğunu, ardından Holloway'in bu soruyu yanıtsız bırakıp şortunu yukarı çektiğini ifade etti:



"Bizim oralarda birinin şortunu yukarı çekmesi, kavga duruşu aldığı anlamına gelir."



Morant, Holloway'in kendisine doğru bir adım attığını, kendisinin de öne çıkıp Holloway'e yumruk attığını söyledi:



"Kendimi korumak için önce ben ona vurdum."



Morant, bir Instagram canlı yayınında silah gösterdği için NBA'den 25 maçlık bir ceza almış olsa da, lig, Holloway ile arasında yaşanan bu olay nedeniyle kendisine doğrudan bir ceza vermemişti.





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