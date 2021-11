Montella: 'Umarım İtalya ve Türkiye Dünya Kupasına gider'

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.



İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Montella, milli maç arasında oyuncularının dinlenme fırsatı bulduğunu, milli oyuncuların dönmesiyle de Altay maçı için hazırlıklara başladıklarını söyledi.



Adana Demirspor'un deplasman performansını beğendiğini dile getiren Montella, "İlk maçımızı saymazsak deplasmanda iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Son oynadığımız deplasman maçı da hiç fena değildi. Rakibin gücünü hesap etmek ve ona göre hazırlanmak lazım. Altay takımı kaliteli olduklarını gösterdi. İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır kazanamıyorlar. Böyle rakipler bu tarz periyotlardan sonra kazanmak isteyecektir. Aslında bizim avantaj da olabilir. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden bizim kendi hazırlığımızı en iyi şekilde yaparak oraya gitmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Kulüp başkanı Murat Sancak'ın 14 yabancı kuralının değişmesi yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Montella, "Aslında bu federasyonunun koyduğu bir kural. İster istemez kabul etmek zorundasınız. Türkiye diğer ülkelere göre daha farklı. Baktığınızda İtalya'da böyle bir kural yok. Hoca istediği gibi transfer yapma özgürlüğüne sahip. Bu hem hocanın hem de kulübün işini kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.



A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yendiği ve play-off etabına yükseldiği maçı izleyip izlemediğinin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Türkiye Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. İtalya da play-off'a kaldı. Umarım 2 takım da play-off etabından Dünya Kupası'na gitme hakkını elde eder. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü çok muazzam bir hoca. Ben buna eminim ki play-off'tan çıkıp, bizi Dünya Kupası'na götürecek. Ben İtalyanım ve umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez." değerlendirmesinde bulundu.



Vargas ve Belhanda'dan açıklamalar



Takımın Arjantinli oyuncusu Matias Vargas da şu an tek hedeflerinin Altay maçını kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Her hafta adım adım ilerleyerek gidiyorum. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Burada olmam mutluluk verici. Adana Demirspor taraftarı Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor. Uzun bir süre seyircisiz oynadık. Seyircili maçlar başladığında onların tutkuları beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.



Orta saha oyuncusu Younes Belhanda ise Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Önlerinde zorlu bir Altay maçı olduğunu aktaran Belhanda, "Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Ligi üst sıralarda bitirebilmemiz ve bir önceki galibiyetimizi önemli kılabilmemiz için kazanmamız gerek. Sakatlığım konusunda şu an kendimi iyi hissediyorum. Forma verildiği taktirde oynayacağım." açıklamasında bulundu.



Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığını ve futbolu çok özlediğini aktara9 Belhanda, "Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor. Sahada olmayı istiyorum. Arkadaşlarım, taraftarlar beni özledi biliyorum. Ben de sahada olmayı özledim. Bu benim işim ve bundan keyif alıyorum. Her defasında sahada olmak istiyorum ve sahada yerimi alacağım." diyerek sözlerini tamamladı.





