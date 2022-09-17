MKE Ankaragücü taraftarlarından dostluk mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarların yer aldığı, dostluk mesajları içeren bir video yayımladı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında bir taraftarın sahaya inmesi nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak olan Ankaragücü'nde, takımını izleyemeyecek taraftarlar üzgün. Münferit olayların tüm camiaya ceza olarak dönmesini haksızlık olarak gören taraftarlar, yayınlanan videoda 'Sahada yarış, dışarıda her zaman barış.', 'Futbol dostluk, futbol kardeşliktir." mesajlarını paylaştıkları kaydedildi.









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