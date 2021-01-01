Mitchell: "Sakatlığım, playoff performansımı etkilemişti"

Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Donovan Mitchell, geçtiğimiz sezonun playoff döneminde geçirdiği ayak bileği sakatlığının performansını oldukça etkilediğini söyledi.



Jazz ekibi, 2020-21 sezonunu tüm NBA'de birinci sırada tamamladıktan sonra, playofflarda LA Clippers'a karşı ezici bir yenilgi almış ve başlangıçta asla gerçek bir rakip olmadıklarını söyleyenlerin birçoğunun tahminini doğrulamıştı.



The Athletic'ten Sam Amick ile konuşan Mitchell'a göre, yaşadığı sakatlık hücumda yapabileceklerinin bir kısmını limitlemişti:



"Sakatlanmış olmamı artık kendim için takdirle karşıladığım bir noktaya gelmiştim. Saha içinde ve dışındaki kişisel gelişimim için. Beni bilirsin Sam, rakiplerimin etrafından veya üstünden sıçrayarak oynamayı seven biriyim ama bu sakatlık beni tüm playofflar boyunca yere yakın tutmuştu ve yavaşlatmıştı. 'Oyunumun atletizm olmadan oynayabileceğim bir katmanı da var' şeklinde gözlerimi açmamı sağlamıştı."



Mitchell, artık bileğinin iyi olduğunu ve tam gücüyle geri döneceğini de sözlerine ekledi:



"Ayak bileğim iyi durumda. Oynamaya hazır olacağım. Geçen yıl bence kesinlikle sallantılıydı. Ayak bileğimle ilgili çok farklı engeller vardı. Fakat dediğim gibi, Phoenix, Milwaukee veya Clippers yanlış anlamasın ama ben sağlıklı olsaydım, bence Finallere biz çıkardık."



