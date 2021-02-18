Misli.com 2. Lig'de 24. hafta raporu

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 24. hafta maçları oynandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com 2. Lig'de 24. hafta raporu
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18 Şubat 2021 16:52
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 24. hafta ertelenen iki maç dışında tamamlandı. 

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup:

Çorum-İnegölspor: 2-0

Manisa-Niğde Anadolu: 1-0

Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 2-3

Gümüşhanespor-Ankara Demirspor: 2-3

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Uşakspor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

- Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Bayburt Özel İdare-Turgutluspor: 2-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor: 1-4

Pendikspor-GMG Kastamonuspor: 4-1

Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 0-2

Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-1

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 3-1

Sakaryaspor-Vanspor: 1-1

Sivas Belediyespor-Pazarspor: 2-0



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