Miralem Pjanic'ten Juventus sözleri!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.



Juventus günlerine dair konuşan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, "Kulübü, taraftarları, teknik direktörü, başkanı, yöneticileri gerçekten çok seviyorum. Juventus'ta çok güzel anılarım var. Umarım kısa süre içerisinde oğlumla stadyuma maç izlemeye gelebilirim. Juventus'tan ayrılmak benim için gerçekten çok zordu. Torino'ya geri dönmek mi? Eğer işimizi iyi bir şekilde yaparsak... Ama her zaman Juventus için en iyisini dileyeceğim." ifadelerini kullandı.



JUVENTUS VE ŞAMPİYONLUK



Eski takımının İtalya'daki şampiyonluk şansı için konuşan Pjanic, "Juventus, ilk yarıda gerçekten çok puan kaybetti ama futbol hızlı ilerliyor. Kovidle geçen bir sezonun sonunda neler olacağını asla bilemezsiniz. Juve, Allegri ile birlikte iyi çalışmalı. Mart ayına kadar puanlar toplamalı ve sonunda ne durumda olduğuna bakmalı" şeklinde konuştu.



MORATA VE BARCELONA



Son dönemde Juventus'tan Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan Alvaro Morata için konuşan yıldız orta saha oyuncusu, "Bir futbolcu ayrılmaya karar verdiğinde, takımda daha fazla mutlu olamayacağı anlamına gelir ve onu takımda tutmama kararı daha doğrudur. Şu an Morata'nın durumunu net olarak bilmiyorum ama kulübün onun hakkında iyi şeyler düşündüğünü duydum. Barcelona'dan teklif geldiğinde tabii ki bunun için düşünmeniz gerekir. Ama Juventus da en iyi kulüplerden bir tanesi" dedi.



"DYBALA'YI TAKIMDA TUTARDIM"



Juventus'tan transfer olacağı konuşulan bir başka isim Matthijs de Ligt için görüşlerini aktaran tecrübeli futbolcu, "De Ligt'in Juventus ile birkaç yıllık daha kontratı var. Chiellini ve Bonucci ile birlikte gelişmeye karar vererek çok doğru bir karar verdi. Juventus'ta mutlu ve burada kalması daha iyi olur" sözlerini kullandı.



Juventus'ta takım arkadaşı olan Paulo Dybala için yorum yapan Pjanic, "Kulüp ve Dybala, iki taraf da yeni sözleşme isterse, bir çözüm bulunur. Ben, Dybala'yı her zaman takımda tutardım. O, kazanma mentalitesine sahip bir isim" diye konuştu.



Son olarak Juventus'un transfer listesinde olduğu konuşulan Dusan Vlahovic için konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Vlahovic'i genç olduğu için hemen alırdım. Üst düzey bir isim, sorumluluk alabilen bir futbolcu, takım için ideal olur" dedi.





