Milot Rashica: "Böyle devam edeceğiz"

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milot Rashica: 'Böyle devam edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 22:20
Beşiktaş'ta Milot Rashica, 0-0 sona eren Adana Demirspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Kosovalı kanat oyuncusu, şu sözleri kullandı;

"Maça iyi başladık, çok mücadele ettik ve fırsatlar bulduk. Maalesef değerlendiremedik. Yenmemiz gerekiyordu. Savunma anlamında gol yemedik ama atamadık da! Bu şekilde devam edeceğiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery