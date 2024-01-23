Milot Rashica: 'Böyle devam edeceğiz'

Beşiktaş'ta Milot Rashica, 0-0 sona eren Adana Demirspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Kosovalı kanat oyuncusu, şu sözleri kullandı;
"Maça iyi başladık, çok mücadele ettik ve fırsatlar bulduk. Maalesef değerlendiremedik. Yenmemiz gerekiyordu. Savunma anlamında gol yemedik ama atamadık da! Bu şekilde devam edeceğiz."
Kısa bir açıklama yapan Kosovalı kanat oyuncusu, şu sözleri kullandı;
"Maça iyi başladık, çok mücadele ettik ve fırsatlar bulduk. Maalesef değerlendiremedik. Yenmemiz gerekiyordu. Savunma anlamında gol yemedik ama atamadık da! Bu şekilde devam edeceğiz."