Milli yelkencilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda madalya

Tekirdağlı milli yelkenciler Meriç Erdağlı (17) ve Zülal Alev Erkan (18), Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gözlerini madalyaya dikti.



Türkiye Yelken Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda yaptıkları derecelerle ay-yıldızlı formayı giyme fırsatı yakalayan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Meriç Erdağlı ve Zülal Alev Erkan, Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını tamamladı.



Milli yelkenciler, 26 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.



AA muhabirine açıklamada bulunan sporculardan Meriç Erdağlı, şampiyonadan güzel derecelerle dönmek istediklerini söyledi.



Erdağlı, İzmir'de yapılan milli takım seçme yarışlarının ardından çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü aktararak, "Salgın sürecinde de antrenmanlarıma aynı şekilde devam ettim. Belirlediğim hedeflerime en iyi şekilde ulaşmak için çalışmalarımı hiç aksatmadım. Her gün antrenmanlarımı yaptım. İki aydır her gün ilk olarak 40 kilometre bisiklet sürerek antrenmanlarıma başladım ve ardından 3-4 saatte denizde çalıştım. Hedefim kürsüyü görmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemize madalya kazandırmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Zülal Alev Erkan da her zaman daha iyi olmak için çalıştığını dile getirerek, "Ülkemizi temsil edeceğim için mutluyum. Şampiyonada derece almak için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürdüm. Kendi çalışmalarım ve milli takım kamplarıyla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah şampiyonada istediğimi alıp Türkiye'ye ödülle dönerim." diye konuştu.



Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise sporcuların çalışmalarını tamamladıklarını aktararak, "Sporcularımız salgın sürecinde yoğun bir şekilde antrenmanlarını yaptılar. Yarışa çok kısa bir zaman kaldı. Onlardan şampiyonluklar bekliyoruz. Türkiye'ye şampiyonluklar yaşatacaklarına, güzel bir yarış geçireceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.