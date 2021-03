Milli para-tekvandocu Alican gözünü dünya sıralamasında ilk 3'e dikti

Milli para-tekvandocu Alican Özcan, bu yıl yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde önündeki ilk engel olan Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nı kayıpsız geçmek istiyor.



Para-tekvandoda Türkiye, Kore Uluslararası, Avustralya Okyanusya ve Ürdün Asya para tekvando şampiyonlukları ve iki dünya üçüncülüğü bulunan Alican, 20 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Başarılarıyla ile dünya sıralamasında 4. sıraya kadar yükselen Alican Özcan, antrenörü Fatih Arı'nın öncülüğünde Karabük Beşbinevler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda günde iki saat antrenman yapıyor.



"Yine hedefim şampiyonluk, bu değişmeyecek"



Beyrut'taki şampiyonada başarı elde etmesi halinde alacağı puanlarla bu yıl Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak olan Konya Selçuklu Belediyesi sporcusu Alican Özcan, AA muhabirine, tek isteğinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Organizasyona çok sıkı hazırlandığından bahseden Alican, "Lübnan'da maçım var oraya hazırlanıyorum. Allah'ın izniyle orada birinci olmak istiyorum. Bu şampiyonadan önce Aydın'da kampımız var. Orada çalışmalarıma devam edeceğim. Karabük'te çalışmalarım verimli geçiyor. Her şey yolunda. "diye konuştu.



Hedefinin her zaman şampiyonluk olduğuna dikkati çeken milli sporcu, şöyle devam etti:



"Yine hedefim şampiyonluk, bu değişmeyecek. Ayrıca olimpiyatlara hazırlanıyorum. Bu şampiyona da olimpiyatlara puan verecek. Asya Şampiyonası 20 puanlık bir maç. Orada birinci olup İstiklal Marşı'mızı okutmak ve sıralamada daha üst sıralara çıkmak istiyorum. Şu an 4. sıradayım. Olimpiyat kotam var ama daha da yukarıya çıkmak istiyorum."