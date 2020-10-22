Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağında İspanya'da piste çıkacak.

Haber; AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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22 Ekim 2020 14:45
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayağında İspanya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, 5.1 kilometre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak yarış için serbest antrenmanlar yarın gerçekleşecek.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 24 Ekim Cumartesi günü sıralama turları için piste çıkacak. 19 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış ise 25 Ekim Pazar günü yapılacak.



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