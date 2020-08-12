Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Öncü, 5. ayak yarışında piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak
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12 Ağustos 2020 14:04
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, 14-16 Ağustos'ta 5. ayak yarışında mücadele verecek.

"Red Bull KTM Tech 3" sporcusu 17 yaşındaki Deniz, 4,3 km uzunluğa sahip Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde üst sıralarda yer almak için yarışacak.

Şampiyonada 14 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlar yapılacak, 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıralama turuna geçilecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 23 turdan oluşan 5. ayağında motosikletçiler, 16 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de pistte birincilik mücadelesi verecek.



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