Milli güreşçiler olimpiyat elemelerine odaklandı

Milli güreşçiler, 19-22 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde kota arayacak.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Milli Takımı, hazırlıklarını olimpiyat elemelerinin düzenleneceği Macaristan'da sürdürüyor.Geçen ay Rusya'nın Kislovodsk kentinde kamp yapan ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını teknik direktör İshak İrbaykhanov yönetiminde Macaristan'da diğer ülke milli takımlarıyla birlikte gerçekleştiriyor. Milli güreşçilerin şu anki performansı teknik heyeti sevindiriyor.Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İshak İrbaykhanov, Macaristan'da güzel bir çalışma ortamının olduğunu belirterek "Burası son derece güzel bir yer. Budapeşte'ye 100 kilometre uzaklıkta yer alan, orman içindeki güreş kamp eğitim merkezinde çalışıyoruz. Çalışma ortamı açısından çok faydalı. Diğer ülkelerle birlikte kamp yapmak da bizim için ayrıca iyi oluyor." ifadelerini kullandı.İrbaykhanov, daha önce Rusya'da kamp yaptıklarını hatırlatarak, "Kota ve olimpiyat oyunlarına uygun, rasyonel bir programın içerisindeyiz. Bu kampımız, Rusya kampının devamı şeklinde yürütülüyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizlik buradaki tüm takımları etkilese de biz işimizi yapıyoruz. Amacımız oraya tam olarak hazır halde gitmek. Şu an sporcularımızın performansı çok iyi. Eleme turnuvasına kadar çok daha iyi hale geleceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Kota hedefleri hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Kota turnuvaları, takdir edersiniz ki çok önemlidir. Kimse size vizeyi hediye etmez. İnancımız ve hedefimiz, en az iki kota alabilmek. Ortalama olarak 2-3 diyelim. Kota müsabakaları doğal olarak stres yaratıyor. Asıl çalışmaları sürece uygun şekilde, kota gerginliğinin hayırlısıyla aşılmasıyla yapacağız. Allah milletimizi, güreşimizi ve federasyonumuzu mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.Serbest Güreş Milli Takımı, şu ana kadar olimpiyatlara 2 kota aldı. Türkiye'yi serbest stilde temsil eden Taha Akgül ve Süleyman Atlı, 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti.Güreşte 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri ise 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.