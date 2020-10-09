Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Haber; AA
Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi
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09 Ekim 2020 19:43
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı. Ibra ayrıca, kullandığı etiketlerde 'Kovid-19'u si..eyim' ve 'Tanrı senin için geliyor' yazdı. 

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve  oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.





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