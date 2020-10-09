Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "." ifadelerini kullandı. Ibra ayrıca, kullandığı etiketlerde '' ve '' yazdı.Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.