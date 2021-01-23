Milan'a Atalanta'dan dev darbe!

İtalya Ligi Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Milan'ı 3-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı. Milan ise 2. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan'a Atalanta'dan dev darbe!
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23 Ocak 2021 22:02
İtalya Ligi Serie A'da 19. hafta karşılaşmasında Milan, Atalanta'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atalanta'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Romero, 53. dakikada penaltıdan İlicic ve 77. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hakan Çalhanoğlu, mücadelede yer alamadı.

Bu sonucun ardından Serie A'daki ikinci mağlubiyetini alan Milan, 43 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maç aradan sonra kazanan Atalanta ise 33 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Atalanta ise Lazio'yu ağırlayacak.



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