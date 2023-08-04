Milan Yunus Musah'ı renklerine bağladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Valencia'dan Yunus Musah'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Milan Yunus Musah'ı renklerine bağladı!
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04 Ağustos 2023 22:03
İtalya ekibi Milan, İspanya'nın Valencia takımından ABD'li futbolcu Yunus Musah'yı transfer etti.

Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer olan Musah, A takımda 108 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Musah, ABD Milli Takımı'nda ise 27 kez görev yaptı.



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