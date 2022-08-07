Michy Batshuayi'ye sürpriz talip

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'nin, Fransız ekibi Rennes'in gündeminde olduğu ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'ye sürpriz talip
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07 Ağustos 2022 16:15
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea'ye dönmüştü. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalsa da Belçikalı oyuncuya birçok takım talip olurken son olarak Rennes'in devreye girdiği belirtildi.

Fransız basının haberine göre 2014-16 sezonunda Marsilya forması da giyen Belçikalı golcünün yeni durağı Rennes olabilir. Chelsea tarafından kadroda düşünülmeyen Batshuayi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken yine takımdan ayrılabilir ve bu kez Fransa Ligue 1'e dönme ihtimali bulunuyor.

28 yaşındaki oyuncu ile özellikle Premier Lig'den de Everton ve Wolverhampton'ın ilgilendikleri belirtiliyor.



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