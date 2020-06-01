Michalis Sifakis: 'Beşiktaş ile anlaşmıştım ama McGregor'u aldılar'

Son olarak ülkemizde Samsunspor forması giyen 35 yaşındaki eski Yunan kaleci Michalis Sifakis, ülkesinde açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş için de bir itiraf geldi.Sakatlık nedeniyle futbol hayatının sonlandığını söyleyen Sifakis, "Türkiye'ye arkadaşım George Samaras ile birlikte gittim. Tarihi bir şehirde, Samsun'daydım ve 2. Lig'deydim. Son maçıma sakatlık nedeniyle çıkamadım ve bu sakatlık da benim futbol kariyerimin sonu oldu. 2018 yazında eşim Olga ile evlendim ve İsrail'den teklif aldım ancak sakatlık nedeniyle acı çekiyordum ve emekli olma kararı aldım." dedi.EURO 2012 sırasında Beşiktaş ile anlaştığını açıklayan Yunanistan'ın eski kalecisi, "." diye konuştu.