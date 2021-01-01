Michael Porter Jr., bu Cuma Nuggets'a dönebilir

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Cuma gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta takıma geri dönebilir.



Başantrenör Michael Malone'a göre, Porter Jr.'ın Oklahoma City Thunder'a karşı bu geceki maçında oynaması beklenmiyor.



Malone, Porter'ın Phoenix'te Cuma günü başlayacak beş maçlık deplasman serisinde takıma katılabileceğini açıkladı.



Porter'ın son maçı 29 Aralık'ta Sacramento Kings'e karşı oynadığı ve 30 sayı ile 10 ribaund kaydettiği karşılaşmaydı. Oklahoma'ya karşı kaçıracağı maç, genç oyuncunun KOVID-19 protokolleri nedeniyle üst üste kaçırdığı 10'uncu maç olacak.



Porter Jr., sezonda oynadığı dört maçta 19.5 sayı ve 6.8 ribaund ortalamaları kaydediyor.



