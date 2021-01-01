Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Michael Porter Jr., bu Cuma Nuggets'a dönebilir

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Cuma gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta takıma geri dönebilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr., Cuma gecesi Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta takıma geri dönebilir.

Başantrenör Michael Malone'a göre, Porter Jr.'ın Oklahoma City Thunder'a karşı bu geceki maçında oynaması beklenmiyor.

Malone, Porter'ın Phoenix'te Cuma günü başlayacak beş maçlık deplasman serisinde takıma katılabileceğini açıkladı.

Porter'ın son maçı 29 Aralık'ta Sacramento Kings'e karşı oynadığı ve 30 sayı ile 10 ribaund kaydettiği karşılaşmaydı. Oklahoma'ya karşı kaçıracağı maç, genç oyuncunun KOVID-19 protokolleri nedeniyle üst üste kaçırdığı 10'uncu maç olacak.

Porter Jr., sezonda oynadığı dört maçta 19.5 sayı ve 6.8 ribaund ortalamaları kaydediyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal