Miami Heat'in Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard için anlaşmaya "oldukça yakın" olduğu ve Tyler Herro'nun yanı sıra üç adet ilk tur draft seçimi teklif ettiği iddia edildi.



The Oregonian'dan Aaron J. Fentress, Trail Blazers ve Heat arasındaki görüşmelerde, Miami'nin Blazers'ın istediklerine yakın bir paket oluşturmaya ve iki tarafın da ayrıntıları çözmeye başladığını bildirdi:



"Blazers bundan dört tane birinci tur seçimi, en az bir veya iki genç yetenek ve ardından biraz nakit para ile çıkabilirse, bu işin çözülmesi lazım. Bana şu anda Miami'nin teklif olarak üç adet ilk tur hakkını, Tyler Herro'yu ve belki de genç bir oyuncuyu sundukları söylendi.



Asıl soru, o dördüncü ilk tur seçimini bulmak. Ve eğer Herro'yu istemiyorsanız, onu alıp size bu ilk tur seçimini verecek bir takım bulmanız gerekiyor.



Bu durumda dört tane ilk tur hakkınız, en az bir genç oyuncunuz ve nakit paranız oluyor. Bana anlaşmaya oldukça yakın oldukları söylendi, sadece ayrıntıları çözmeleri gerekiyor. Son birkaç gündür bunun üzerine fazla vakit harcamamışlardı."



32 yaşındaki Lillard, Portland'da 11 yıl geçirdikten sonra 1 Temmuz'da takas talebinde bulunmuş ve özellikle Heat'e gönderilmek istemişti. O zamandan beri Miami, sunduğu potansiyel takas paketlerine yönelik eleştirilere rağmen ciddi anlamda yarışta olan tek takım olmuştu.



Miami bu yarışta açık ara önde olsa da, Blazers'ın Herro'yu kadroya katmaya pek hevesli olmaması nedeniyle doğrudan bir anlaşma yapılamayacağına inanılıyordu.



