Miami Heat'in, Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond ile ilgilenebileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon Lakers forması giyen Drummond, Miami Herald'ın Heat muhabiri Barry Jackson tarafından potansiyel bir hedef olarak listelendi:



"Erik Spoelstra yaklaşımını değiştirmeye ve onu Adebayo ile oynamaya istekliyse, Drummond da bir seçenek. Lakers ile anlaşmadan önce Heat'in kendisine karşı biraz ilgisi vardı ve onu yine takip ederlerse, şaşırmam."



Geçen sezon, Drummond maç başına %49.3 şut isabetiyle 14.9 sayı, 12.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



